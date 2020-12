Tragico incidente con lo scooter: muore un ragazzo di 25 anni

PALERMO – Un ragazzo di 25 anni, Gianluca Napoli, è morto ieri a seguito di un incidente a Palermo. E’ stato trasportato all’ospedale Villa Sofia in gravi condizioni e nonostante i tentativi dei sanitari è deceduto. L’incidente si sarebbe verificato martedì sera in via Regione siciliana nella zona di Tommaso Natale. Il giovane avrebbe perso il controllo di un Honda Sh per evitare un animale. A chiamare il 118 sarebbero stati alcuni amici e altri automobilisti. (ANSA).