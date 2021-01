Aumentano i dubbi sulle riaperture previste per il 7 gennaio. Torneranno le fasce nelle Regioni, ma tecnici e governo devono decidere il colore tra giallo, arancione e rosso. Intanto, le Regioni chiedono all’Iss di cambiare i parametri per gli indicatori in base ai quali si stabiliscono le zone. Tra questi, anche un diverso metodo di calcolo di tamponi antigenici e molecolari. Intanto torna a salire l’indice Rt, a 0,93 nella media delle Regioni. Cresce ancora il tasso di positività al 14,1% rispetto al 12,6% del precedente rilevamento, malgrado il calo di nuovi casi (22.211) e decessi (462).

Scatta l’allarme vaccini

Allarme della BioNTech sui vaccini anti-Covid. Se altri non saranno approvati subito in Europa, avverte il capo della casa americana Sahin in un’intervista allo Spiegel, da soli non riusciremo a coprire il fabbisogno. ‘La situazione non è buona. Si è creato un gap perché non sono stati approvati altri vaccini e noi dobbiamo coprire il buco con i nostri’. Il ministro tedesco della Salute Spahn esorta l’Ema ad approvare rapidamente anche il vaccino dell’Università di Oxford e di AstraZeneca, approvato dall’India. In Italia oltre 45mila i vaccinati.