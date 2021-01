Aumentano i dubbi sulle riaperture previste per il 7 gennaio ,come sappiamo. Torneranno le fasce nelle Regioni, ma tecnici e governo devono decidere il colore tra giallo, arancione e rosso. In base al monitoraggio del 30, rischiano la zona rossa o arancione Veneto, Liguria, Calabria e anche Puglia, Basilicata e Lombardia.