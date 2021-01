“Orlando ha scaricato Catania, adesso soltanto il voto”

PALERMO – “La maggioranza al comune di Palermo non c’è più perché il sindaco Orlando, messo alle strette, ha deciso di scaricare Sinistra Comune: Giusto Catania dovrebbe trarne le conseguenze, rassegnando subito le sue dimissioni visto che la sospensione neanche esiste”. Lo dice il capogruppo di Fratelli d’Italia al consiglio comunale di Palermo, Francesco Scarpinato, dopo il voto sul bilancio 2020.

“Così come già successo in passato con la Ztl, il sindaco ha deciso di sconfessare il suo assessore alla Mobilità anche sul bilancio – spiega Scarpinato – ma la voglia di rimanere incollati alla poltrona è più forte di qualsiasi cosa: Catania non sa che pesci prendere e, pur di non dimettersi, ha inventato un istituto che neanche esiste, la sospensione, che è solo un modo per prendere tempo nella speranza che cambi qualcosa. Il punto è che questa amministrazione ormai è arrivata al limite, la maggioranza si è dissolta e l’unica opzione sul tavolo è il ritorno immediato alle urne”.

“Vorremmo anche capire – conclude il coordinatore cittadino di Fdi – cosa sta succedendo in Amg: il presidente Mario Butera si è sospeso, ma questo cosa significa? Che l’azienda è guidata dal vicepresidente? Che è senza una guida? Chi firma gli atti? Non si può scherzare con un servizio così delicato, così come non si può tentennare sulla mobilità: il sindaco proroghi la sospensione della Ztl oltre il 6 gennaio, visto che finora è stato solo un palliativo”.