Coronavirus, la curva non rallenta: Catania la provincia con più contagi

CATANIA – La curva dei contagi non rallenta. A Catania in sole 24 ore sono stati registrati 301 nuovi casi. Questa la fotografia che viene fuori dal bollettino quotidiano diramato dal Ministero della Salute. In tutta l’isola sono 1047 i nuovi positivi al Coronavirus su 6.319 tamponi processati. Le vittime sono state 26, i guariti sono 380. Ancora una volta Catania si attesta la provincia con più numero di casi. A ruota segue Palermo con 297, Messina 189, Caltanissetta 87, Agrigento 55, Ragusa 53, Trapani 46, Siracusa 16, Enna 3.