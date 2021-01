Terremoto di Santo Stefano: ricostruzione, arriva il superbonus

CATANIA – “Nella Legge di Bilancio approvata nei giorni scorsi, siamo riusciti a portare a casa un emendamento da me fortemente voluto e decisivo per agevolare ulteriormente il processo di ricostruzione dei comuni catanesi colpiti dal sisma del dicembre 2018.

Viene, infatti, esteso a tutti i comuni colpiti da eventi sismici la possibilità di aumentare del 50% il limite di spesa ammessa alla fruizione degli incentivi fiscali per la ricostruzione e messa in sicurezza dei fabbricati danneggiati.

Sostanzialmente, per ottenere il beneficio le vie sono due: il cittadino non rinuncia ai contributi pubblici per la ricostruzione e, se il progetto dovesse sforare la contribuzione statale, è comunque coperto dalle opportunità offerte dal Superbonus 110%.

Se, invece, il cittadino rinuncia al contributo pubblico ed effettua tutti i lavori con il solo Superbonus 110%, le varie soglie sono aumentate del 50%. Esempio la soglia del Sisma bonus va da 96 mila euro a 96 più 48 quindi 144 mila euro, il cappotto da 50 mila euro va a 75 mila euro.

Un Superbonus +50%, ottenuto con determinazione in favore del mio territorio e per tutti i cittadini che si stanno impegnando nella complessa fase della ricostruzione, che non hanno mai desistito e che stanno scommettendo, al tempo stesso, sul loro futuro e in quello dei paesi dell’area etnea”, così in una nota la deputata catanese Maria Laura Paxia (M5S).