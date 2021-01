Abt 2020 Sicilia: “Erogate le risorse per i bus turistici”

PALERMO – Erogate in Sicilia le risorse a fondo perduto regionali in favore delle aziende di bus turistici e noleggio auto con conducente “anche per chi non era in regola con il Durc”. Ne da’ notizia una nota di Abt 2020 Sicilia. “Il governo Musumeci – si legge – ha dunque rispettato l’impegno preso il 2 dicembre a Palermo durante l’incontro con gli esponenti di Abt 2020 Sicilia e Asncc. In quella occasione fu il presidente dell’Ars Gianfranco Micciche’ a fare da garante tra i rappresentanti della categoria e l’assessore regionale ai Trasporti Marco Falcone”.

“Una trattativa non facile, con diversi imprenditori che manifestavano davanti a Palazzo d’Orleans – spiega il presidente di Abt 2020 Maurizio Reginella -. Attendiamo adesso che tutti gli impegni presi in quell’occasione vengano rispettati – sottolinea -, in particolare entro il 20 gennaio dovrebbe essere ufficializzato la cancellazione per il 2021 della tassa di rinnovo delle licenze e l’obbligatorieta’ dell’Iso 9001. Entro marzo 2021 ci sara’ l’erogazione di un secondo fondo perduto”. Nessuna novita’ invece sull’affiancamento al trasporto pubblico locale. “Restiamo una regione – conclude Reginella – dove non esiste un piano concreto ed efficiente di affiancamento al trasporto pubblico, con gravi ripercussioni sull’apertura delle scuole dal 7 gennaio”.

(DIRE)