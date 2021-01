Fuga di gas in deposito di bombole: poliziotti aggrediti durante controllo

ADRANO (CT) – Poliziotti aggrediti durante un controllo in un deposito di bombole allestito in un garage di Adrano. Una donna è stata arrestata, mentre la figlia minorenne denunciata.

La mamma di 36 anni è stata arrestata perché ha aggredito a calci e pugni gli agenti che stavano accertando la pericolosità del magazzino. L’accusa è di oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.

La figlia 17enne è stata, invece, denunciata alla Procura per i Minorenni di Catania per lo stesso reato dopo che ha spintonato gli agenti nel tentativo di liberare la madre. I poliziotti erano intervenuti dopo la segnalazione di una fuga di gas. La donna non è risultata però essere la responsabile del deposito abusivo.

Il deposito è stato messo in sicurezza dai Vigili del fuoco e posto sotto sequestro dai poliziotti, che ne hanno verificato carenze sotto il profilo penale. Sequestrate anche 97 bombole di gas. (ANSA).