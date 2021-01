IN VIA FILOCOMO

CATANIA. L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata di oggi in via Filocomo. Uno scontro tragico con un’Alfa 156 che ha travolto una donna di 77 anni, V. P. le iniziali del nome, che stava attraversando la carreggiata.

Per la donna, purtroppo, non c’è stato nulla da fare nonostante l’arrivo di soccorritori.

Sono gli agenti della Polizia municipale ad essere intervenuti sul posto ed a verificare la dinamica dell’accaduto con il supporto della Polizia di Stato.