“Con 600 mila infetti, in Italia serve un lockdown di almeno due mesi”

Ricciardi, consulente del ministro Speranza: "Dobbiamo fare come la Germania e la Gran Bretagna"

“In questo momento in Italia ci sono almeno 600 mila infetti. Dobbiamo ridurre la curva dei contagi con un blocco che sia chiaro, ripristinare una condizione, altrimenti saranno i dati a farlo”. Lo ha detto Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute Speranza, a #ilcafFLEdelmercoledi della Fondazione Luigi Einaudi. “Quando si è raggiunto un livello di crescita esponenziale dei contagi il lockdown minimale è di due mesi, una parola che terrorizza i politici – ha aggiunto – In realtà è quello che stanno facendo la Germania e la Gran Bretagna, messa in ginocchio dalla variante inglese”. (ANSA).