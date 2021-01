Assembramenti a Palermo: altre 89 persone multate, chiuso un negozio

L'esito dei controlli in città

Sono 89 le persone multate dal 4 al 6 gennaio a Palermo per il mancato rispetto delle norme anti-Covid. Un esercizio commerciale è stato anche chiuso per 5 giorni. Sono i dati delle operazioni condotte dalle forze dell’ordine e coordinate dalla prefettura di Palermo. Controllate oltre 10 mila persone e 755 attività commerciali. Le persone multate da novembre ad oggi sono 7.658 e 23 quelle denunciate, su oltre 102 mila controlli. Su 24.700 esercizi commerciali ne sono stati multati 54, 20 quelli chiusi per 5 giorni. (ANSA).