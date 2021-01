Stasera in tv, suore, risate e “brave ragazze”

Stasera in tv, 7 gennaio 2021, serata di serie tv. Ritorna in prima serata la VI stagione di “Che Dio ci aiuti” e “Daydreamer”.

Rai, torna Elena Sofia Ricci

RAI 1 trasmetterà, alle 21.35, “Che Dio ci aiuti VI”, la serie comedy ambientata in un convento con Elena Sofia Ricci (nel ruolo di Suor Angela). In questa stagione, il convento degli Angeli deve traslocare ad Assisi dove si ritroverà Suor Angela, Suor Costanza interpretata da Valeria Fabrizi e tanti ospiti del convitto. Non mancheranno nuovi protagonisti, tantissimi colpi di scena e nuovi racconti coinvolgenti in grado di affrontare con tatto e leggerezza tematiche difficili.

RAI 2 trasmetterà, alle 21.20, “Miss Peregrine – La casa dei ragazzi speciali”, il film dal genere fantasy. Il protagonista è Jake che riceve dal nonno alcuni indizi su un mistero che attraversa mondi e tempi alternativi. Il mistero si infittisce quando Jack si ritroverà in un luogo magico chiamato “La casa dei ragazzi speciali di Miss Peregrine” e quando conoscerà i suoi abitanti, i loro poteri speciali e i loro nemici potenti. Sarà solo grazie alla sua peculiarità che Jack potrà salvare i suoi nuovi amici.

RAI 3 trasmetterà, alle 21.20, la seconda parte de “I miserabili”, la miniserie melodrammatica con Dominic West, ambientata nei bassifondi della società dell’800. In questa seconda parte, il protagonista Jean Valjeandovrà affrontare nuove sfide che lo porteranno a rifugiarsi in un convento di suore, dove la Madre Badessa, convinta della sua innocenza, decide di accoglierlo e di proteggerlo.

Mediaset, risate e dibattiti

Su RETE 4 verrà trasmessa, alle 21.25, la sedicesima puntata del programma di approfondimento politico “Dritto e rovescio III”. Il conduttore Paolo Del Debbio ospiterà il commissario straordinario per l’emergenza Covid Domenico Arcuri e il leader della lega Matteo Salvini. Si commenteranno le nuove chiusure e il piano delle vaccinazioni.

CANALE 5 trasmetterà, alle 21.45, “Daydreamer – Le ali del sogno”, la serie-fenomeno turca. La serie sentimentale ha avuto un grandissimo successo nel day-time di canale 5 e ora torna, in prima serata, con un mix di eventi e di colpi di scena al centro dei quali si ritrovano i due attori turchi, Can Yaman e DemetÖzdemir.

Su ITALIA UNO verrà trasmesso, alle 21.20, “Il ricco, il povero e il maggiordomo”. La commedia è basata sulle vicende di tre protagonisti: Aldo, il venditore ambulante (assunto successivamente da Giacomo come servo tuttofare); Giacomo, un broker; e Giovanni, il maggiordomo tuttofare di Giacomo. A causa di un incidente, che vede vittima Aldo, investito da Giovanni in veste di autista di Giacomo, i tre si ritrovano a vivere insieme il corso degli eventi. Quando il principale investimento di Giacomo cade vittima di un colpo di stato, i tre malcapitati devono unire le forze per tirarsi fuori dai guai.

Ancora film di Natale

Per chi ancora non riesce a dire addio ai film di natale, su LA5 (canale 30), alle 21.15, verrà trasmesso “Le vere luci del Natale”. A seguito di un’insostenibile ordinazione di luci di Natale, un grande magazzino decide di organizzare un concorso per risolvere il problema, ma non tutto andrà secondo i piani.

Su RAI MOVIE (canale 24), verrà trasmessa, alle 21.10, la commedia dal genere criminale “Brave ragazze”, con Ambra Angiolini. Il film è ambientato a Gaeta, nei primi anni ’80. Quattro donne provano a cambiare la loro vita armate di pistole. Non avendo niente da perdere, le quattro donne decidono di travestirsi da uomini e svaligiare la banca del paese. Questa è solo una delle tante azioni criminali, su cui è chiamato ad indagare il commissario del paese (Luca Argentero), che stravolgeranno per sempre il destino delle quattro “brave ragazze”.