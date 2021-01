De Luca contro Musumeci, chiede le dimissioni di Razza

MESSINA – Il sindaco di Messina Cateno De Luca chiede le dimissioni del manager dell’Asp Paolo La Paglia e dell’assessore alla salute Ruggero Razza. Il primo cittadino contesta chei posti liberi nelle terapie intensive siano pochi e chiede la zona rossa per Messina da martedì prossimo. “Rosso di sera bel tempo si spera! E con l’arancione? Chiedetelo a Nello!”, commenta ironico De Luca. Il sindao torna a contestare anche l’operato del direttore dell’Asp Paolo La Paglia. “Signori Musumeci e Razza – semmai in Italia qualcuno vi dia ascolto – provate a chiedere la zona rossa. Provate a fare quello che vi suggerisce il vostro Comitato Scientifico, al quale forse non chiedete nulla e – quando sono loro a parlare – fate finta di niente.

Il CTS, infatti, ha detto chiaro e tondo che nemmeno la colorazione arancione è in grado di proteggere l’Isola. E vi ha proposto di instaurare almeno per tre settimane le misure della zona rossa, con qualche modulazione. Per poi rivalutare tutto alla scadenza, continuando a monitorare l’andamento della curva”. Così De Luca.