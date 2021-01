PALERMO – “Ho ricevuto a Palazzo Reale il leader della Lega Matteo Salvini, che era in visita per incontrare i membri del suo gruppo parlamentare. E’ stato un incontro cordiale durante il quale abbiamo discusso della situazione nazionale e della prossima sindacatura di Palermo”. Lo si legge in un post del presidente dell’Ars, Gianfranco Miccichè.