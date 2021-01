Stasera in tv, Frassica, Giacobbo e i “Miracoli”

Stasera in tv c’è l’ultimissima puntata della miniserie “Fratelli Caputo”.

Su RAI 1, alle 21.25, verrà trasmesso il film “Miracoli dal cielo”. I protagonisti, Christy e Kevin vivono in Texas con le loro tre figlie. Quando i coniugi vengono a conoscenza dei problemi di salute della più piccola delle loro tre figlie, decidono di trasferirsi a Boston. La situazione, nonostante il consulto con uno specialista che propone cure sperimentali, sembra disperata. Christy inizia a perdere la fede, tuttavia un miracolo capovolgerà il corso degli eventi.

Su RAI 2, alle 21.20, verrà trasmesso il primo episodio della quarta stagione di “The Good Doctor”. Una nuova emergenza sanitaria mette a dura prova l’equipe impreparata, ma anche la relazione tra Lea e Shaun. Park, a causa dell’emergenza, è costretto a rimandare il suo ritorno a Phoenix.

Su RAI 3, alle 21.20, verrà trasmesso il programma di approfondimento di Pietro Raschillà, “Titolo V”. Conducono Francesca Romana Elisei e Roberto Vicaretti.

Su RETE 4, alle 21.20, verrà trasmesso “Quarto grado”, il programma di informazione con Gianluca Nuzzi e Alessandra Viero. Casi di cronaca, cold case e procedimenti giudiziari discussi dall’opinione pubblica è ciò che si troverà all’interno di questo programma attraverso interviste, collegamenti con gli inviati sul territorio e meticolose ricostruzione della redazione.

Su CANALE 5, alle 21.22, verrà trasmesso il quarto, e ultimo, episodio della miniserie “Fratelli Caputo”. Alberto scopre insieme a Patrizia il segreto del figlio Andrea, studente di economia che sogna di diventare un cantautore. Intanto, il rapporto tra Alberto e Nino è alle strette, al punto che Nino è sempre più deciso a rispedire il fratellastro a Milano.

Su ITALIA UNO, alle 21.20, verrà trasmesso “Freedom oltre il confine”, il programma divulgativo con Roberto Giacobbo. Avventura, scoperta e indagine sono gli elementi di questo programma ideato e condotto da Giacobbo, che approda sulla rete Mediaset col desiderio di andare oltre i confini. È un programma fatto di presenza sul campo, incontri con i testimoni dei fatti, grandi personaggi e tante domande.

Sul canale 20 di Mediaset, alle 21.04, verrà trasmesso “Death Race”, il thriller fantascientifico con Jason Statham. Il film volge lo sguardo agli Stati Uniti del futuro, più precisamente nelle carceri degli Stati Uniti dove i detenuti sono costretti a competere in un’arena automobilistica in cui il prezzo della sconfitta è la morte. La direttrice del carcere costringe un detenuto a pochi giorni dalla sua scarcerazione, Frankenstein, a prendere parte alla gara. Le cose non vanno come previsto per la direttrice poiché Frankenstein dimostra grande abilità alla guida, divenendo un idolo delle corse.

Su TV8, alle 21.30, verrà trasmesso il reality con lo chef Alessandro Borghese intitolato “4 ristoranti – Milano”. In questa puntata, lo chef Borghese andrà alla ricerca della migliore griglieria di carne della città. A sfidarsi si troverà: La griglia di Varrone, Muu House, La Filetteria italiana e San Telmo.