Trump ammette la vittoria di Biden: il 20 gennaio ci sarà il nuovo governo

A 24 ore dall’assedio a Capitol Hill, Donald Trump torna in video e, per la prima volta, ammette la sconfitta senza però mai citare Joe Biden. Il presidente lancia un appello alla “riconciliazione” e spiega che ora il suo obiettivo “è di assicurare una transizione dei poteri tranquilla e ordinata”. “Il 20 gennaio – continua – si insedierà una nuova amministrazione”. Intanto sembra tramontare l’ipotesi rimozione. Sia il presidente eletto Joe Biden, che il vicepresidente in carica, Mike Pence, hanno escluso l’ipotesi sia di impeachment sia di appello al 25/mo emendamento della Costituzione. Non si ferma l’ondata di dimissioni. Nella notte hanno lasciato il capo della polizia del Congresso e l’attuale ministro dell’Istruzione di Trump. Intanto un agente della polizia del Congresso è morto in seguito alle ferite riportate durante l’assalto dei fan di Donald Trump a Capitol Hill. Lo ha reso noto la polizia. L’agente Brian Sicknick stava “rispondendo alle rivolte di mercoledì 6 gennaio al Campidoglio ed è stato ferito mentre si opponeva fisicamente ai manifestanti – si legge in una nota -. Tornato in caserma è poi crollato. Portato in ospedale è però morto in seguito alle

ferite”.