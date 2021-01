Un’auto rubata come regalo di Natale alla moglie, denunciati entrambi

CATANIA – Dona l’auto alla moglie per le festività natalizie, ma quella stessa auto era stata rubata agli inizi di dicembre. Una vicenda ingarbugliata che agenti di polizia del commissariato di Librino sono riusciti a ricostruire a seguito dei controlli a effettuati in viale Grimaldi. Un pluripregiudicato S.D., classe 1974, è attualmente indagato in stato di libertà, assieme alla moglie M.A., classe 1976, nello specifico ricettazione di un’autovettura.

Nello specifico, l’uomo, appartenente ad un nucleo familiare che percepisce il reddito di cittadinanza, in occasione delle recenti festività natalizie ha donato alla propria consorte un’autovettura rubata agli inizi di dicembre 2020 nel comune di Gravina. Lo stesso, al fine di “regolarizzare” l’autovettura in argomento, ha apposto una targa regolare intestata alla citata donna.