Cannizzaro, già 1400 vaccinati: in funzione i nuovi ambulatori

CATANIA – Sono entrati in funzione questa mattina i nuovi ambulatori dell’Azienda Ospedaliera Cannizzaro dedicati alla vaccinazione anti-Covid. Sono stati realizzati al piano -1 dell’edificio S, grazie alla rimodulazione di spazi in precedenza a servizio delle attività riabilitative, a loro volta riallocate.

I nuovi ambulatori per i vaccini

L’area di circa 50 mq comprende quattro box con poltrona e lettino, una stanza per l’osservazione post-somministrazione, la postazione informatica utile alla registrazione in piattaforma telematica, un ambiente adibito alla preparazione delle dosi in assenza di rischi di contaminazione con cappa, frigorigero e banco di lavoro. L’ingresso è accessibile anche con autoambulanza ed è attrezzato con desk accettazione. Apposita segnaletica garantisce il distanziamento e differenzia i percorsi. La presenza di medici anestesisti rianimatori nello stesso edificio (presso l’Utir al piano 2) offre la possibilità di assistenza specialistica nella rara eventualità di shock anafilattico post-somministrazione; l’attività vaccinale è costantemente presidiata da personale medico e infermieristico.

Si pensa al futuro

All’apertura erano presenti tra gli altri il dott. Salvatore Giuffrida, direttore generale dell’Azienda Cannizzaro, la dott.ssa Diana Cinà, direttore sanitario, e il dott. Carmelo Iacobello, direttore dell’UOC di Malattie Infettive.

“I nuovi ambulatori consentono di proseguire in sicurezza la somministrazione dei vaccini al personale individuato in questa prima fase della campagna – spiega il dott. Giuffrida – e nel prosieguo saranno a disposizione del Servizio Sanitario Regionale, su indicazione dell’Assessore Ruggero Razza, per l’estensione della vaccinazione al resto della popolazione. Ringrazio i tecnici, le maestranze e i collaboratori che lavorando alacremente anche durante le festività hanno permesso la realizzazione dei lavori in pochi giorni”.

I numeri dei vaccinati

Fino a ieri, la vaccinazione si è svolta negli ambulatori dell’edificio L (ingresso L5) e ha interessato oltre 1.400 operatori fra personale dell’Azienda Cannizzaro, delle centrali 112 e 118 e delle realtà che collaborano all’assistenza in ospedale. Per sottoporsi alla vaccinazione, bisogna effettuare la registrazione sul portale regionale www.siciliacoronavirus.it e consegnare all’ambulatorio i moduli compilati disponibili sulla pagina dedicata del sito web aziendale www.aocannizzaro.it.