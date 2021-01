“Comportati come se avessi il Covid”: la campagna del governo inglese

LONDRA – “Comportati come se avessi il virus”, è lo slogan di una nuova campagna lanciata dal governo britannico per chiedere ai sudditi del Regno di restare a casa. Ieri record di 1.300 vittime. Intanto, uno studio di Lancet rivela che tre quarti dei guariti dal coronavirus hanno continuato ad avere almeno un sintomo della malattia per sei mesi. Nella maggior parte dei casi (63%) si è trattato di stanchezza e dolori muscolari, poi insonnia (26%) e ansia e depressione (23%).