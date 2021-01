Harrison: “Non vedo l’ora di giocare contro Bologna”

RAGUSA – Domani la Passalacqua Ragusa sarà impegnata in casa contro la Virtus Bologna. Le ospiti sono seconde in classifica con quattro punti di vantaggio, ma due gare in più giocate rispetto alle siciliane.

In vista del match ha parlato Isabelle Harrison, che lo scorso anno ha indossato la maglia della Virtus: “Sono davvero emozionata per la partita di domani contro Virtus Bologna. Lo scorso anno giocavo a Bologna, tuttora apprezzo e rispetto le ragazze che fanno parte della squadra e non vedo l’ora di giocare contro di loro”.

“Adesso indosso la maglia della Passalacqua e sarò competitiva come sempre. Mi diverto con il mio nuovo team con il quale sono felice di giocare quest’anno”.

In chiusura la giocatrice ha rivolto un messaggio ai tifosi: “Non vedo l’ora che possiate seguirci questa domenica contro Bologna. Spero vi divertiate. Ci vediamo presto”.