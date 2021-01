Nucleare, lunedì un vertice con le soprintendenze di tre province

PALERMO – L’assessore regionale dei Beni culturali e dell’identità siciliana Alberto Samonà (Lega) ha convocato per lunedì mattina le Soprintendenze per i beni culturali e ambientali delle province di Palermo, Trapani e Caltanissetta e la direzione del Parco archeologico di Segesta, sul tema dei siti siciliani, individuati dal governo nazionale quali possibili destinazioni per un deposito di scorie nucleari.

Il post su Facebook

A renderlo noto è lo stesso assessore sul suo profilo Facebook. “L’intervento delle Soprintendenze – scrive – potrà contribuire a fornire un autorevole parere tecnico su una scelta che rischia di essere in contrasto con l’obiettivo della conservazione e della tutela del paesaggio, sancito dal Codice dei beni culturali”. “In Sicilia – sottolinea Samonà – il paesaggio è un elemento indifferibile, espressione di valori naturali, morfologici, storici, culturali ed estetici. Pertanto, anche in relazione alla naturale vocazione turistico-culturale e ambientale della nostra Isola, per il governo regionale è impensabile che possano sorgere depositi di stoccaggio di rifiuti radioattivi nei territori di Trapani, Calatafimi-Segesta, Petralia Sottana, Castellana Sicula e Butera”.

Il sindaco di Trapani: “La Sicilia non vuole rifiuti”

“La Sicilia occidentale non vuole rifiuti radioattivi. Le premesse, diverse ma complementari: dalle criticità che minano la sicurezza e dunque la salute, sotto il profilo delle caratteristiche morfologiche dei siti individuati, alla devastazione della salute socio-economica territoriale”. Lo dice il sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida. “Dopo l’adesione al Patto per la cultura e alla condivisa candidatura al progetto di sviluppo territoriale MediAree-Anci, finalizzato a disegnare le ‘Next Generation City’, il territorio provinciale si ritrova unito e convinto anche di fronte a tale malaugurato scenario. Il tavolo tecnico verrà insediato la prossima settimana”, spiega Tranchida. Il sindaco, invitato martedì prossimo alla riunione della IV Commissione dell’Ars sull’argomento, assicura che gli studi prodotti, anche sotto il profilo tecnico-scientifico, verranno man mano e in tempo reale rassegnati allo speciale tavolo di lavoro regionale che l’assessore regionale al Territorio e Ambiente, Cordaro, insedierà con i componenti della Commissione Via Vas e i 4 atenei siciliani.