Pallacanestro Trapani, tutto pronto per la trasferta di Verona

TRAPANI – Questa mattina la 2B Control Trapani ha effettuato un allenamento di rifinitura al PalaConad in vista della partita di domani (AGSM Forum, ore 12.00) contro la Tezenis Verona. Gara valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie A2 Old Wild West – Girone verde.

Secondo le disposizioni dell’ultimo DPCM ed in ottemperanza al protocollo

sanitario, l’intero “team squadra” si è sottoposto a tampone antigenico che è

risultato per tutti negativo. Partita a porte chiuse.

Di seguito la lista dei giocatori a disposizione di coach Daniele Parente:

Tommy Pianegonda, Luciano Tartamella, Emmanuel Adeola, Hugo Erkmaa,

Gabriele Spizzichini, Marco Mollura, Shonn Miller, Matteo Palermo, La Marshall Corbett, Vlade Piarchak.

Arbitri: CAFORIO ANGELO di BRINDISI (BR), GAGNO GABRIELE di SPRESIANO (TV), PATTI SIMONE di MONTESILVANO (PE).



Questo il commento di Tommy Pianegonda in vista del match di domenica:

“Ovviamente non siamo contenti di come stia andando il campionato e la fortuna di certo non ci ha aiutati. Noi giovani abbiamo la responsabilità di farci trovare sempre pronti a maggior ragione in un periodo come questo in cui abbiamo subito tanti infortuni. Il coach mi ha sempre dato fiducia e adesso è il momento di ripagarlo”.



Alla sfida non prenderanno parte il capitano Andrea Renzi, assente per una distorsione alla caviglia, e Curtis Nwohuocha a causa di una lesione di III grado sulla fascia plantare del piede destro.