Stasera in tv, si rivede Kung fu Panda

Stasera in tv tantissima programmazione: cinema, serie tv, gioco televisivo. Ritorna anche Maria De Filippi, in prima serata, con “C’è posta per te”.

La Rai e gli sposi

RAI 1 propone, alle 20.35, una nuova puntata del gioco “Affari tuoi – Viva gli sposi”, la variante del classico gioco “Affari tuoi” in cui una coppia, in procinto di sposarsi, sarò protagonista di ciascuna puntata. Tanti ospiti, momenti divertenti, musica e premi.

Su RAI 2, alle 21.05, verrà trasmessa la tredicesima puntata della seconda stagione di “F.B.I – Vendetta”. Il figlio di un agente dell’F.B.I, Dan Osborne, viene rapito. La squadra è pronta ad iniziare le indagini. Il primo passo è capire se si tratta di un atto di vendetta.

Su RAI 3, alle 21.45, verrà trasmessa una nuova puntata della miniserie “I miserabili”. Siamo nel 1815 e continuano le vicende, in Francia, del protagonista Jean Valjean, costretto a subire e a confrontarsi con l’avversione e la diffidenza della gente che incontra, e di Fantine, la bella e ingenua sarta licenziata e abbandonata insieme a sua figlia dal compagno.

Mediaset, Maria e il panda

Su RETE 4, alle 21.22, verrà trasmesso “Renegade – Un osso troppo duro”, il film basato sulle vicende di Luke, un avventuriero che vive senza legami e vincoli in giro per il mondo. Un giorno Luke, su richiesta di un amico finito in galera, prende l’incarico di accompagnare il figlio dell’amico a ritirare un’eredità. Inizierà una nuova avventura on the road.

Su CANALE 5 ritorna, alle 21.20, “C’è posta per te”, lo Show condotto da Maria De Filippi. Protagonisti del programma sono i sentimenti e le emozioni delle persone comuni, raccontate dalla De Filippi.

Su ITALIA UNO, alle 21.20, verrà trasmesso il film d’animazione “Kung Fu Panda”. Protagonista della commedia è un panda, prescelto per essere il nuovo master del Kung fu. Solo lui potrà sconfiggere il perfido leopardo TaiLung e proteggere gli abitanti della Valle della pace.

Sul canale 20 di Mediaset, alle 21.04, verrà trasmesso il film “2 Single a nozze – Weddingcrashers”. Due avvocati divorzisti, come hobby, si imbucano ai matrimoni per rimorchiare le ragazze single. Al matrimonio del segretario del tesoro statunitense, uno di loro si innamora della sorella della sposa; l’altro fa l’amore con una ragazza appiccicosa e per aiutare l’amico a conquistare l’amore della sua vita, sarà costretto a frequentare la ragazza appiccicosa.

Su PARAMOUNT (canale 27), alle 21.10, verrà trasmesso “Beauty Shop”. La protagonista è Gina, un’estetista che dopo molteplici controversie col suo capo decide di mettersi in proprio. Apre un salone tutto suo, accompagnata da una sciampista e una parrucchiera, ma il suo ex datore di lavoro farà di tutto per ostacolare la nuova attività di Gina, mettendole i bastoni fra le ruote.