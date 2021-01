“Zone rosse, non ne possiamo più”: striscione in piazza Verga

CATANIA – Uno striscione è apparso, dalla notte scorsa, in piazza Giovanni Verga. Un gesto di protesta compiuto dai militanti di Italia Libera contro le misure anti contagio e le chiusure stabilite dal governo nazionale.

“Il 2020 è stato un anno terribile. Il 2021 non sembra prospettare nulla di buono”, scrivono in un comunicato. “Una campagna vaccinale vergognosa, terrore mediatico, scuole ancora chiuse, città e regioni ancora in zona rossa o arancione. Tutti in mascherina, distanziati, privati di sport, stadi, cultura, cinema, teatri, passioni e aggregazione”, aggiungono ancora.