ACR Messina, Sciotto: “Non guardo la classifica”

MESSINA – “La classifica? Mio figlio l’ha mandata domenica in una chat di famiglia, ma io non voglio vederla”. Così, Pietro Sciotto, presidente dell’ACR Messina, in merito al cammino fatto fin qui dai peloritani. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il numero uno dei giallorossi ha poi proseguito: “Che poi meriteremmo 4-5 punti in più – ha sottolineato Sciotto -. O vinciamo o vinciamo, quest’anno. E io, se serve, sono disposto ad investire ancora. Novelli? Somiglia un po’ a Modica, ma è di gran lunga più bravo. Se invece io sarò bravo, i tifosi dovranno dirlo alla fine”.