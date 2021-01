Alma Patti, il presidente Scarcella: “Contento dei risultati”

PATTI (ME) – Nella giornata di ieri l’Alma Patti ha vinto in casa di Firenze con il risultato di 64-73. Il presidente Attilio Scarcella ha voluto commentare la vittoria della sua squadra:

“Grande risultato delle ragazze a Firenze. Patti comincia a decollare, gli sforzi e i sacrifici fatti stanno portando i primi frutti. La squadra gioca e Patti lavora alla grande. Sono davvero contento del risultati”.

Con il risultato di ieri l’Alma ha ottenuto la seconda vittoria di fila in campionato e la seconda vittoria assoluta in trasferta quest’anno e per di più in un campo finora ad ora imbattuto.