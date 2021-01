“Asteroide passerà vicino alla Terra, basso rischio d’impatto”

Un asteroide potrebbe si avvicinerà alla Terra nei prossimi anni, lo dicono gli studi della Nasa. Si chiama 2009 JF1, ha un diametro di 13 metri e rappresenta per il nostro pianeta un pericolo non trascurabile, anche se gli esperti hanno già escluso ogni rischio concreto. La Nasa è risucita ad individuare anche una possibile data di avvicinamento: 6 maggio 2022. Come conferma anche l’Esa, però, c’è una possibilita di 1 su 3800 che l’impatto avvenga e le incertezze sono alimentate dal fatto che questo asteroide è stato scoperto e osservato per la prima volta nel 2009 e per questo motivo non si hanno molte informazioni sulla sua orbita. Il rischio è però subito stato smentito: Nessuna minaccia dall’asteroide 2009 JF1 che nel maggio 2022 si avvicinerà alla Terra: si tratta di un oggetto piccolo, di 13 metri di diametro, con una bassa probabilità di impatto, pari a 0,026%. Secondo le previsioni, passerà a una distanza di tutta sicurezza pari a 12 milioni di chilometri, oltre 30 volte quella che ci separa dalla Luna. Lo spiega Ettore Perozzi, esperto di rischio asteroidale dell’Asi.