Biancavilla, Pidatella: “Col Paternò gara combattuta”

BIANCAVILLA – “Sarà una partita combattuta, tra due squadre che vogliono fare bene in questo campionato, anche se in una stagione anomala. Andiamo per la nostra strada, vogliamo fare una buona gara e cercheremo di fare punti. Il Paternò merita questo campionato perché è partito da lontano”. Presenta così Orazio Pidatella, allenatore del Biancavilla, la sfida contro il Paternò. Un derby che per la formazione etnea può rappresentare tanto: “Dispiace che i tifosi non possano assistere a queste partite importanti. Si tratta di una società organizzata, preparata dallo staff e ho molto rispetto per mister Catalano, ma noi dovremo controbattere colpo su colpo – ha sottolineato Pidatella -. Stagione anomala, bisogna farci l’abitudine ma non è semplice andare avanti preparando due partite, quella con gli avversari e quella per evitare di essere contagiati. Il campionato è anomalo, spero che le partite non giocate si recuperino al più presto. Non credo che ci sia rivalità, due città così vicine possono giocare in un campionato importante e per questo bisogna dire grazie ai dirigenti che possono tenere su la baracca. Sicuramente questa è una di quelle partite che avrebbe portato tanta gente allo stadio”, ha concluso il tecnico del Biancavilla.