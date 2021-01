Catania, Raffaele: “Casertana squadra ostica”

CATANIA – “Giochiamo in un campo ostico dove storicamente non si è mai fatto bene, tra l’altro loro davanti hanno gente importante come Castaldo, Pacilli e Cuppone”. Questo il pensiero di Giuseppe Raffaele, allenatore del Catania, intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida contro la Casertana. Il tecnico degli etnei ha poi proseguito: “Sarebbe un grave errore sottovalutarli guardando la classifica – ha sottolineato Raffaele -. Spero di vedere lo stesso Catania che ha dimostrato quello che vale per quasi tutte le partite finora”.