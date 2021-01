FC Messina, Arena: “A metà giugno incontro con americani”

MESSINA – “Desidero lasciare a questa città uno degli stadi più belli d’Europa”. Non nasconde le sue importanti ambizioni il presidente dell’FC Messina, Rocco Arena. Intervistato da La Gazzetta dello Sport il numero uno dei peloritani ha poi parlato del possibile ingresso in società di alcuni americani: “Qualcuno sul tema ha fatto ironia, accusandomi di spacciare favole – ha spiegato Arena -. È un fondo che ha già investito nell’Nba, in Premiereanche in Italia. Se tutto va bene, l’appuntamento è fissato per metà giugno. Se il campionato lo vincesse l’Acr, noi andremmo avanti. Comunque ho un ottimo rapporto con i nuovi soci dell’Acr, con cui abbiamo visto insieme il derby”, ha concluso il numero uno del club giallorosso.