FC Messina, Rigoli: “Rotonda? La classifica inganna”

MESSINA – “Le partite giocate sono troppo poche per tracciare un bilancio. La squadra sta migliorando, ma c’è tanto da fare e da migliorare ancora”. Questo il pensiero di Pino Rigoli, allenatore dell’FC Messina, intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida contro il Rotonda: “L’intesa tra i reparti sta migliorando, ma dobbiamo fare ancora meglio – ha sottolineato Rigoli -. A Biancavilla si sono viste delle cose buone, mentre per le cose meno buone ci siamo confrontati con la squadra. Mi auguro che domani si possa vedere un altro passo avanti. L’arrivo di Cangemi? Credo che abbiamo preso un profilo di indubbie qualità. Il passaggio dalla Primavera a una prima squadra è sempre qualcosa da saper affrontare, bisogna dargli i tempi giusti per inserirsi nel gruppo. Ritengo che abbiamo preso un profilo di fascia alta”.

Poi ancora sulla gara che si disputerà a Sant’Agata per via delle cattive condizioni dello “Scoglio”, Rigoli ha aggiunto: “Abbiamo preparato la gara pensando al recupero dei giocatori. La scorsa è stata una gara dispendiosa. Non vorrei che la classifica ci inganni, il Rotonda ha dei valori diversi dalla classifica che ha perché possono contare su un reparto offensivo da primi posti. Mister Boncore ha fatto bene a Troina e conosce bene la categoria, quindi non sarà facile, lo dimostra anche il pari a cui hanno costretto l’Acireale. Turnover? Abbiamo una squadra con 20 o 22 elementi di primissima fascia, qui non esiste la parola turnover, sono tutti titolari”.