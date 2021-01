Francesco, un ricordo sempre vivo

In questo 10 gennaio, per la prima volta, non possiamo ricordare Francesco Foresta riunendoci e abbracciandoci, come in passato. L’emergenza epidemiologica ci impone tante restrizioni ma non potevamo rinunciare a onorarne la memoria con una Santa Messa in suffragio – oggi alle 11,30 nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo in via Bentivegna, a Palermo – e a rafforzarne il ricordo con un video realizzato da Massimiliano Caracappa e voce di Mario Caminita, in cui la moglie Donata Agnello, direttrice di I Love Sicilia, celebra l’opera del fondatore di Livesicilia e del gruppo editoriale Novantacento. Un video che ripercorre la sua intensa attività professionale e la sua intuizione di dar vita, per primo, a questo quotidiano online, divenuto sotto la sua saggia e al contempo spregiudicata guida, in pochi mesi, un punto di riferimento nell’informazione siciliana. Una svolta nel mondo del giornalismo regionale, una storia di passione e amore per questo mestiere, da rinnovare sempre e da ripercorrere insieme. Noi non dimentichiamo il nostro Francesco.