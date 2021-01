Il Catania cade in casa della Casertana: rossazzurri al tappeto 3-2

Il Catania inizia male il 2021, perdendo inopinatamente sul campo della Casertana. Gara condizionata dalla pioggia caduta per buona parte del match e rossazzurri troppo superficiali, soprattutto nelle retrovie. I campani sbloccano quasi subito il risultato grazie all’inzuccata di Turchetta, liberissimo di colpire di testa in mezzo all’area di rigore. La formazione allenata da Raffaele, però, reagisce subito e pareggia con la staffilata a pelo

d’erba di Piccolo dal limite.

In attacco, si fa sentire l’assenza dell’infortunato Pecorino con Sarao sin troppo evanescente. Ad inizio ripresa, Confente la combina grossa, uscendo a vuoto sul cross dalla bandierina di Pacilli: al capitano rossoblu, Carillo, non sembra neanche vero poter spingere il pallone facilmente in porta. I rossazzurri accusano il colpo e Cuppone sigla il terzo gol della Casertana con un pregevole “tocco sotto” dopo la dormita collettiva della difesa avversaria. Il Catania, tuttavia, potrebbe riaprire subito la gara ma Sarao si fa ipnotizzare da Avella che respingere il tiro dagli 11 metri dell’attaccante ospite (rigore accordato dall’arbitro per un fallo di mani di Konate).

Beppe Raffaele cerca di scuotere i suoi con le sostituzioni ed i fatti gli danno subito ragione. Il Catania, infatti, accorcia le distanze con lo sgusciante Manneh dopo il rapido scambio con Piccolo ma, poi, il forcing finale dei rossazzurri non serve a completare la rimonta. Negli istanti di recupero, Rosaia protesta inutilmente per un fallo ai suoi danni, all’interno dell’area campana, mentre si accingeva a tirare e – sul ribaltamento di fronte – è Icardi a mancare il colpo del ko spedendo il pallone a lato. Festeggia la pericolante Casertana.

Recrimina il Catania per una sconfitta che brucia, soprattutto per il modesto

valore dell’avversario… affrontato forse con eccessiva sufficienza!

PRIMO TEMPO (1-1)

3° sul cross dalla bandierina, colpo di testa di Tonucci che manda il pallone alto;

10° occasione da gol per il Catania sugli sviluppi di un calcio d’angolo: la conclusione di Dall’Oglio viene deviata fuori all’ultimo istante;

17° Casertana in vantaggio al primo affondo: Pacilli fa quello che quello che vuole sulla sinistra e mette in mezzo un invitante cross, deviato di testa in rete dal liberissimo Turchetta: 1-0 !

20° pareggio del Catania: Biondi serve all’indietro per Piccolo che lascia partire un’imprendibile staffilata di sinistro: 1-1 !

25° ci prova ancora Piccolo dal limite: alto;

33° conclusione ravvicinata di Izzillo, deviata in corner dalla difesa rossazzurra.

Timida protesta della Casertana per un presunto tocco col braccio;

41° Cuppone scappa via sul filo del fuorigioco ma poi conclude abbondantemente alto;

45° il primo tempo finisce in parità.

SECONDO TEMPO (3-2)



2° Casertana nuovamente in vantaggio: sul cross dalla bandierina di Pacilli, Confente esce clamorosamente a vuoto e per Carillo è facile deviare, di testa, in rete: 2-1 !

12° Biondi non riesce a deviare in tuffo

20° terzo gol della Casertana: Cuppone, ben servito in verticale, supera Confente con un tocco sotto: 3-1 !

21° nel Catania, Rosaia e Manneh per Dall’Oglio e Manneh;

23° rigore per il Catania concesso per un fallo di mani di Konate in area campana: Sarao si fa respingere il penalty da Avella!

28° il Catania accorcia le distanze: bellissimo scambio tra Piccolo e Manneh e pallone spedito in rete dal giovane gambiano. 3-2 !

31° nella Casertana, Cuppone lascia il posto a Matese;

36° nel Catania, Albertini rileva Calapai;

38° nella Casertana, Polito prende il posto di Pacilli;

44° nel Catania, Maldonado prende il posto di Welbeck;

45° concessi 5 minuti di recupero;

46° punizione di Piccolo: palla alta;

47° il Catania protesta per la mancata concessione di un penalty dopo l’intervento scomposto di Izzillo su Rosaia!

48° Icardi, in perfetta solitudine, manca il quarto gol della Casertana calciando a lato;

50° finisce 3-2!

CASERTANA (4-3-3) –Avella, Hadziosmanovic, Carillo (k), Konate, Del Grosso, Izzillo, Santoro, Icardi, Pacilli (dal 38°s.t. Polito), Cuppone (dal 31°s.t. Matese), Turchetta. A disposizione: Zivkovic, Ciriello, De Vivo, Setola, Valeau, Petruccelli, De Lucia. Allenatore: Federico Guidi.

CATANIA (3-4-3) – Confente, Tonucci, Silvestri (k), Zanchi, Calapai (dal 36°s.t. Albertini), Welbeck (dal 44°s.t. Mandonado), Dall’Oglio (dal 21°s.t. Rosaia), Biondi, Piccolo, Sarao, Reginaldo (dal 21°s.t. Manneh). A disposizione: Martinez, Della Valle, Pellegrini, Noce, Izco, Panebianco, Vrikkis. Allenatore: Giuseppe Raffaele.

Arbitro: Daniele Perenzoni di Rovereto.

Assistenti: Davide Stringini (Avezzano) e Francesco Valente (Roma 2)

IV Uomo: Eduart Pashuku (Albano Laziale).

Reti: 17°p.t. Turchetta (CAS); 20°p.t. (CT); 2°s.t. Carillo (CAS); 20°s.t.

Cuppone (CAS); 28°s.t. Manneh (CT).

Ammoniti: Pacilli (CAS); Dall’Oglio (CT); Del Grosso (CAS); Sarao (CT); Tonucci (CT); Welbeck (CT);

Espulsi: //

Indisponibili: Santurro, Vicente, Pecorino, Claiton, Pinto (CT).

Diffidati: Izzillo (CAS).