Il Covid non ferma lo shopping: code e folla nel primo weekend di saldi

Da Torino, a MIlano, fino a Roma e Palermo. Dopo una partenza in sordina i saldi hanno preso definitivamente il via nel fine settimana nelle principali città d’Italia che, nonostante le restrizioni per contrastare il contagio del Coronavirus, registrano lunghe code e assembramenti nelle zone dello shopping. I controlli delle forze dell’ordine sono stati intensificati, ma irregolarità e violazioni delle norme anti Covid sono state rilevate in diverse città. Nel frattempo, dopo l’abbassamento della soglia dell’Rt, il governo pensa ad un’ulteriore stretta: se l’incidenza settimanale dei casi è superiore a 250 ogni 100 mila abitanti scatterà in automatico la zona rossa. Domani vertice fra governo e regioni sul prossimo dpcm, in vigore dal 16. Confermato il divieto di spostamento trale regioni, comprese quelle in zona gialla, coprifuoco alle 22 e non è escluso ci sia anche la proroga dello stato d’emergenza.