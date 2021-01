“Perché l’aperitivo pomeridiano sì e a scuola protetti no?”

‘Senza la scuola non c’è crescita, aumentano le disuguaglianze, si blocca l’ascensore sociale. E a pagare sono sempre i più deboli’. Lo sottolinea Lucia Azzolina che intervistata dal Corriere della Sera, spiega: “ho fatto tutto quello che potevo ‘ma molte Regioni si sono sfilate’. E chiede le si dica perché “dove è quasi tutto aperto, gli studenti al pomeriggio possono andare a prendere l’aperitivo, mentre non possono andare in classe con la mascherina, l’igienizzante e i banchi separati. Il punto è culturale, non sanitario”.