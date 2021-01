Stasera in tv fantascienza e commedie

Stasera in tv, commedie, film di fantascienza, serie tv e talk show.

RAI 1 trasmetterà, alle 21.25, il terzo episodio della sesta stagione di “Che Dio ci aiuti – Amore o dipendenza?”. Nella puntata di stasera, Elena Sofia Ricci (nel ruolo di Suor Angela) cerca di aiutare un uomo che ha un vuoto di memoria. Nino vorrebbe riconquistare Ginevra, tuttavia la ragazza cerca di dimostrarsi indipendente e matura. Monica cerca di superare il crollo psicologico subìto, ma i suoi tentativi sembrano non avere successo.

RAI 2 trasmetterà, alle 21.00, il primo episodio della terza stazione di “911 – Ragazzi di oggi”. Gli operatori del 911 si occupano di un incidente avvenuto in autostrada; nel frattempo anche la polizia è impegnata a scoprire un rapimento.

RAI 3, alle 20.00, trasmetterà il talk show “Che tempo che fa”. Tantissime novità in questa nuova stagione, ma anche tante conferme. Nel talk show, condotto da Fabio Fazio con Filippa Lagerback e con la partecipazione di Luciana Littizzetto, torna Enrico Brignano, Mago Forest, Gigi Marzullo, Nino Frassica e Ale e Franz. Torna Roberto Saviano con approfondimenti d’attualità.

Su RETE 4, alle 21.27, verrà trasmesso “Il ragazzo di campagna”. La commedia racconta le vicende di Artemio, un ragazzo che vive circondato da quattro case sperdute in campagna. Artemio sente il costante desiderio di andarsene e si decide al grande passo quando gli viene proposto di prendere in matrimonio la desolante Maria Rosa. In città, ad Artemio ne succedono di tutti i colori, sia da un punto di vista lavorativo che sentimentale.

Su CANALE 5, alle 21.20, verrà trasmesso “Live non è la d’Urso”, lo show condotto da Barbara d’Urso. Un programma dinamico in cui vengono accolti una molteplicità di ospiti che si racconteranno all’interno dello studio. La novità del programma consiste nel coinvolgimento del pubblico attraverso l’espressione del proprio giudizio tramite i canali social, il sito e l’app del programma.

Su ITALIA UNO, alle 21.20, verrà trasmesso il secondo film dei “Guardiani della Galassia”. Il mistero delle origini di Peter Quill incombe sui Guardiani. In questo secondo volume fantascientifico targato Marvel, Kurt Russell si unisce a Chris Pratt, Zoe Saldana e DaveBautista.

Sul canale 20 di Mediaset, alle 21.04, verrà trasmesso “Focus – Niente è come sembra”, il film con Will Smith e Margot Robbie. Nicky, esperto maestro nel depistaggio, si ritrova coinvolto sentimentalmente con un’aspirante criminale, Jess. Il loro rapporto diventa sempre più intimo, col risultato che Jess viene allontanata brutalmente. Dopo tre anni i loro destini si rincontrano; sarà proprio Jess che rischierà di mandare all’aria i nuovi piani di Nicky.

Su PARAMOUNT (canale 27), alle 21.10, verrà trasmesso “Il cacciatore di ex”, la commedia con Gerard Butler e Jennifer Aniston. Milo Boyd è uno sfortunato cacciatore di taglie che ottiene il lavoro dei suoi sogni quando gli viene affidato il compito di inseguire Nicole Hurly, una giornalista latitante, nonché sua ex-moglie. I due si rincorrono continuamente fino a quando non si trovano entrambi a dover scappare per salvarsi.