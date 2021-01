“Troppi contagi”, ad Agrigento chiudono anche asili e scuole materne

AGRIGENTO – Asili nido e scuole materne resteranno chiusi ad Agrigento almeno fino al 16 gennaio. Lo ha disposto il sindaco Franco Miccichè che ha firmato un’ordinanza con cui sospende l’attività didattica anche per le scuole dell’infanzia. Il provvedimento si è reso necessario anche alla luce di un preoccupante aumento dei contagi nella Città dei Templi che è divenuto intanto il primo comune della provincia per attuali positivi al Covid-19. Cancelli di asili nido e scuole materne che, contrariamente a quanto invece previsto dall’ultima ordinanza del presidente della Regione Nello Musumeci, resteranno chiusi a partire da domani mattina.

“Si ritiene che non avrebbe senso lasciarle aperte mentre si chiudono le elementari, medie e le superiori – si legge in una nota del sindaco – per questo, per aumentare la sicurezza, si è deciso con una nuova ordinanza di chiuderle.” Ancora qualche giorno, invece, verrà preso per eventuali decisioni sul mercato settimanale. “Se non si verificheranno assembramenti o situazioni di rischio contagi, si proseguirà. Altrimenti andranno sospesi anche loro. La situazione peggiora – conclude il sindaco Miccichè – e pur capendo le esigenze dei genitori che lavorano o degli ambulanti dobbiamo garantire il bene supremo, ovvero la vita e la salute delle persone. Anche a rischio di risultare impopolari.”