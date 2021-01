Il primo dirigente Tito Cicero è a capo del Commissariato di Acireale

Cinquantaquattro anni di età, è laureato in Scienze politiche e in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni.

Si è insediato oggi il nuovo Dirigente del Commissariato di Acireale, il Primo Dirigente dott. Tito Cicero che prende il posto della dottoressa Giovanna Rizzo, cessata dal servizio per quiescenza. Catanese, 54 anni, laureato in Scienze Politiche e in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni presso l’Università di Catania, è entrato in Polizia nel 1987 e, proveniente dal ruolo degli Ispettori, ha superato il concorso per funzionari della Polizia di Stato nel 1999. anno in cui, dopo avere frequentato il corso di formazione, veniva assegnato alla Questura di Palermo.

Il dottor Cicero ha maturato una notevole esperienza nel campo della polizia giudiziaria, nel cui ambito ha conseguito risultati degni di nota sia presso la Questura di Enna, dov’è stato trasferito nel febbraio del 2001, sia nel periodo in cui ha diretto la Squadra Mobile della Questura di Siracusa, nel 2010 (si ricordano, tra le altre, le importanti operazioni Tessa e Markeb el Kebi dirette contro associazioni a delinquere finalizzate al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina).

Nel 2009 è stato Vice Dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania. A fine 2015, è stato dirigente della Squadra Mobile di Vibo Valentia e anche qui ha condotto pregevoli operazioni di polizia quali Costa Pulita, un’importante offensiva contro la ndrangheta e indagini che hanno portato alla cattura di diversi latitanti. A giugno 2017 è stato nuovamente trasferito presso la Questura di Catania dove ha diretto il Commissariato P.S. sezionale Librino.

Promosso nel marzo 2019 alla qualifica di Primo Dirigente, è stato designato quale dirigente del Commissariato di P.S. di Gela. Anche qui sono state portate a compimento importanti operazioni tra cui “Supermarket” contro il traffico di droga; “Cave Canem” e “Boomerang”, concluse con l’arresto di diversi soggetti dediti a furti e ricettazioni.

Al neo dirigente del Commissariato di Acireale vanno i migliori auguri di buon lavoro del Questore Mario Della Cioppa e di tutti i colleghi della Questura di Catania.