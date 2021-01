Azzolina: “Prof e personale Ata siano vaccinati prima possibile”

“Chiederò ristori formativi per fare apprendimenti potenziati anche nel pomeriggio, per fare educazione all’affettività e incrementare l’aiuto psicologico: ora bisogna intervenire non di certo in estate”. Lo annuncia la ministra Azzolina intervistata da Rai Unomattina. “La scuola – spiega – è un servizio pubblico essenziale, anche il personale Ata va vaccinato il prima possibile”. Prosegue il confronto serrato fra governo e Regioni in vista delle nuove misure anti-covid per il prossimo Dpcm.