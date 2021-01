Catania, parla Pellegrino: “Priorità alle cessioni”

CALCIO - SERIE C

CATANIA – “Ci sono dei giocatori che hanno fatto la loro parte. Alcuni hanno chiesto di poter avere più spazio, richiesta legittima per chi fa questa professione. Da qui ottimizzare quella che è l’esigenza di un giocatore rispetto a quello che può portare alla stessa società. Gatto cercava più spazio ed è stato ceduto in prestito, così come Piovanello. È importante sottolineare che il budget del Catania è condizionato sulla base di ciò che esce rispetto a quello che entra”. Lo dichiara Maurizio Pellegrino direttore dell’area tecnica del Catania ai microfoni di “catanista.eu”.

“Ci siamo dati priorità condizionate sempre alle uscite, ribadiamolo. L’idea è di rafforzare il reparto arretrato, difesa, guardiamo a qualcosa di importante da un punto di vista offensivo. Vediamo un po’ dove ci possono portare queste intenzioni, se poi si possono sviluppare anche in cose concrete”.

“Con Biondi stiamo discutendo, vediamo se potrà firmare il rinnovo col Catania. Pecorino seguito da diverse squadre anche di Serie A, così come ne seguono altri venti di questa età in Italia. Al momento non si muove. Nella fase offensiva abbiamo la necessità di tenerci quantomeno quelli che abbiamo, ha fatto 5 gol sin qui Pecorino”.