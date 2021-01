Catania, pronto il contratto preliminare per la cessione

CATANIA – La cessione del Catania continua a tenere banco in città, ma anche all’interno della Sigi e del gruppo guidato da Joe Tacopina, pronto a subentrare.

Nella giornata di sabato potrebbero arrivare le firme sul contratto preliminare, poi si dovrà attendere circa un mese per il closing definitivo. Per fare questo la Sigi attende la bozza di contratto di 44 pagine proveniente da New York.

Tra le parti (Sigi e Tacopina) si è trovato l’accordo sulla cessione al 100% delle quote e solo successivamente, se ne faranno richiesta, gli attuali soci della Sigi potranno rientrare in società.

La trattativa, al momento, non è chiusa per l’avvocato italo-americano è in attesa che gli avvocati della Sigi riducano i debiti nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e del Comune di Mascalucia, con i quali da tempo si è in contatto e si è in attesa di una risposta.