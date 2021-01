Catania, Tonucci: “Siamo incavolati, persi punti importanti”

CATANIA – “Siamo incavolati neri per aver sprecato una buona occasione per portare a casa punti importanti per il nostro obiettivo”. A dirlo ai microfoni de La Sicilia è Denis Tonucci, difensore del Catania. Il centrale commentando il ko rimediato con la Casertana ha poi proseguito: “Quando si perde, ci sono meriti di chi vince e demeriti di chi esce sconfitto – ha sottolineato Tonucci -. Dobbiamo analizzare la partita con il mister, prendere quanto fatto di positivo e correggere gli errori. Non riesco a indentificare errori specifici, dal campo la sensazione era di poter gestire la partita e riprenderla. Il 2-1 è stato rocambolesco perché c’è stata una carica su Confente e non si può parlare di errori. Negli altri due gol sono stati bravi i nostri avversari”.