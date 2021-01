Crisi al Comune, Orlando convoca il vertice di maggioranza

PALERMO – Leoluca Orlando convoca la sua maggioranza e tenta di ricomporre i cocci di una coalizione che è andata in frantumi sull’ultimo bilancio. Il sindaco di Palermo ha fissato la data del nuovo vertice, inizialmente previsto per il 7 gennaio e poi slittato: il Professore riunirà la giunta e i capigruppo di maggioranza lunedì prossimo, 18 gennaio, alle tre del pomeriggio e rigorosamente in modalità telematica.

L’obiettivo è di placare gli animi che si sono surriscaldati all’alba del 31 dicembre, quando il consiglio comunale ha approvato il previsionale 2020 dopo l’uscita di Sinistra Comune in polemica col resto della maggioranza: Pd, Italia Viva e Avanti Insieme hanno infatti approvato il bilancio grazie alla presenza tattica delle opposizioni, con il sindaco che è stato costretto a dare copertura a una manovra d’Aula che ha di fatto sconfessato lo schema esitato dalla giunta cassando il mutuo per il tram e destinando ad altro l’avanzo vincolato.

Da lì la crisi che si è consumata in brevissimo tempo: la sospensione dell’assessore Giusto Catania, le liti a mezzo stampa e infine la presa di posizione del sindaco che ha nei fatti detto di essere pronto ad andare avanti anche senza Sinistra Comune. Una mossa che ha costretto Sc a fare parziale retromarcia, rientrando nei ranghi ma chiedendo a gran voce un chiarimento politico. Il punto infatti è tutto qui: esiste ancora la maggioranza vittoriosa nelle urne del 2017? E nel dopo-Orlando, quali partiti correranno ancora insieme? Interrogativi a cui sarà difficile dare risposta, almeno per ora.