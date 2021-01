Dem pronti all’Impeachment di Trump: “Un pericolo per gli Usa”

Presentato alla Camera l'articolo per la messa in stato d'accusa del presidente per "incitamento all'insurrezione"

I dem hanno presentato alla Camera l’articolo per l’impeachment di Donald Trump per aver incoraggiato l’assalto a Capitol Hill. Il capo d’imputazione è incitamento all’insurrezione. I dem hanno anche chiesto il consenso per una risoluzione che chiede a Pence di invocare il 25/o emendamento per rimuovere Trump, ma i repubblicani si sono opposti. Per Pelosi ‘la loro complicità mette in pericolo l’America’. Allarme dell’Fbi per possibili nuove proteste il 16-20 gennaio. (ANSA).