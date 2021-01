Il 12 gennaio di 31 anni fa l’omicidio di Giuseppe Insalaco

PALERMO – “Non sarà certamente il tempo ad offuscare il ricordo di Giuseppe Insalaco che grazie alla passione, unita con la visione politica e l’impegno sociale, ha fatto implodere tutte le contraddizioni di un sistema mafioso che opprimeva Palermo in quei drammatici anni ottanta. La sua esperienza come sindaco di Palermo, breve ma intensa, ricca di valori e di passione, rappresentò un momento di grande rottura amministrativa, che molti anche nel suo partito vollero fermare con comportamenti che certamente facilitarono l’azione criminale della mafia. Oggi a lui e ai tanti come lui che hanno avuto una visione di vita sacrificando la propria va il nostro ringraziamento per aver contribuito alla costruzione di una città migliore, diversa e, soprattutto, non più governata dalla mafia”.

Lo ha detto il sindaco Leoluca Orlando ricordando Giuseppe Insalaco ucciso il 12 gennaio 1988