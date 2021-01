In palestra nonostante il Covid: gli atleti entravano dal retro

Un viavai anomalo ha insospettito chi abita nella zona. I carabinieri hanno effettuato un blitz in una palestra di Nichelino, nel Torinese, e hanno scoperto che in molti continuavano ad allenarsi nonostante le normative anti Covid. I militari si sono ritrovati nel retro della palestra: presenti, in quel momento, una quindicina di atleti che avrebbero fatto ingresso da un cancello secondario. Hanno cercato di nascondersi, ma nulla ha evitato la multa da 400 euro ciascuno, per non aver osservato le limitazioni anti Covid. Il titolare della palestra rischia anche una denuncia penale per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità. La palestra è stata chiusa.