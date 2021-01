Incidente stradale ad Agrigento, morta una donna

AGRIGENTO – Un’impiegata sessantaduenne di Porto Empedocle, Maria Bottega, è deceduta nel pomeriggio in un tragico incidente avvenuto nella zona industriale di Agrigento. La vittima si trovava alla guida di una Citroen C1 quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrata con una Honda Civic andando poi a sbattere contro un palo della pubblica illuminazione. La donna, segretaria da oltre trent’anni dell’azienda che si occupa della raccolta rifiuti ad Agrigento, è deceduta subito dopo esser arrivata all’ospedale San Giovanni di Dio. Il conducente dell’altra automobile, un 41enne di San Giovanni Gemini, è rimasto ferito lievemente. Sul posto gli agenti della Polizia Locale di Aragona che ha effettuato i primi rilievi.