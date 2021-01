Licata, Campanella: “Pari con Gelbison risultato giusto”

LICATA – “Siamo scesi in campo con il timore di sbagliare e abbiamo lasciato soprattutto nella prima frazione di gioco il pallino alla Gelbison”. Così Giovanni Campanella, tecnico del Licata, in merito all’ultima gara di campionato affrontata dai gialloblù. “Siamo scesi in campo con il timore di sbagliare e abbiamo lasciato soprattutto nella prima frazione di gioco il pallino alla Gelbison – ha spiegato Campanella ai microfoni de Il Giornale di Sicilia -. Loro sono una buona squadra, ritengo possano essere tra le protagoniste della parte alta della classifica. Siamo stati bravi a reagire allo svantaggio e alla fine ritengo che il risultato sia giusto, anche se la Gelbison forse ha prodotto qualcosa in più”.