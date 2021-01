Neo assessore Zambuto incontra il Cobas/Codir: ‘Incontro positivo’

PALERMO – Si è svolto, questa mattina, un incontro tra il neo assessore alla Funzione Pubblica, Marco Zambuto, e la segreteria generale del Cobas/Codir, rappresentata da Dario Matranga e Marcello Minio. Lo dice il sindacato. “Durante un colloquio sereno e fattivo – continua la nota Cobas-codir – il sindacato ha potuto rappresentare all’assessore Marco Zambuto le aspettative dei lavoratori rappresentati dalla prima organizzazione sindacale che potrebbero consentire, finalmente, il rilancio della macchina amministrativa, con beneficio dei lavoratori ma – soprattutto – dei cittadini siciliani che hanno diritto a un’amministrazione pubblica regionale moderna ed efficiente”. I segretari generali del Cobas/Codir hannoauspicato un nuovo clima di collaborazione che possa consentire il rinnovamento dell’amministrazione: urge la realizzazione della valorizzazione del personale e delle strutture amministrative, anche attraverso una nuova fase che coinvolga tutti gli stakeholder interessati; in tal senso, il sindacato ha proposto una Conferenza regionale della pubblica amministrazione siciliana che informi i cittadini delle reali funzioni s”volte dalla Regione. “Esprimiamo apprezzamento per la sensibilità e disponibilità dimostrata oggi dall’assessore Marco Zambuto e gli auguriamo buon lavoro – dicono Minio e Matranga – e se ciò significa, come auspichiamo, l’inizio di un nuova fase, l’assessore regionale alla Funzione Pubblica potrà contare sulla collaborazione del primo sindacato regionale siciliano nella direzione di una svolta per il cambiamento, l’innovazione e, quindi, il rilancio della Sicilia”. (ANSA).