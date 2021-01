“No alle scorie nucleari”, la protesta del Parco delle Madonie

PALERMO – Il Parco delle Madonie ha organizzato domani una manifestazione con i vertici della Regione per dire no alla creazione di un deposito di scorie nucleari in un sito tra Castellana Sicula e Petralia Sottana. Il presidente del Parco, Angelo Merlino, ha convocato una seduta straordinaria del consiglio del Parco al cinema Grifeo di Petralia Sottana alla quale interverranno il presidente della Regione, Nello Musumeci, il presidente dell’Assemblea regionale siciliana Gianfranco Micciché e l’assessore al territorio e ambiente Toto Cordaro. Merlino ha invitato anche una trentina di sindaci dell’area in cui è stato individuato il sito, i rappresentati dei gruppi politici all’Ars, i rappresentanti di associazioni e organismi sovracomunali come Gal, Sosvima e Unione dei Comuni. “Quando ci è arrivata la notizia di questo possibile sito ricadente in due comuni importanti del Parco delle Madonie – dice Merlino – ho cercato di comprendere quali fossero i criteri di scelta e valutazione di questa zona. Mi sono così messo subito in contatto sia con l’assessore Cordaro sia con i deputati e i sindaci del comprensorio”. Al Parco delle Madonie è arrivo il sostegno dagli altri Parchi siciliani. (ANSA).